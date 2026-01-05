Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву

В стране и мире

Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву
Печать
Telegram

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки.

В материале говорится, что 86-летний лидер Ирана намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи. Этот сценарий возможен, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности переходят на сторону протестующих, либо перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти, сбежавший из Ирана спустя восемь лет после исламской революции.

Сам же план побега, отмечают авторы, основан на опыте бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что протестующие на западе Ирана вооружены огнестрельным оружием. Известно, что они возвели огненные баррикады и заблокировали дороги для продвижения силовиков.

Фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
иран побег протест
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!