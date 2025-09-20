Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|14:24
В стране и мире

В России предложили установить разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

Никакой дифференциации ставки по семейной ипотеке по количеству детей сегодня нет, и это нужно менять, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Еще при окончании весенней сессии была встреча депутатов с социальным блоком правительства, там присутствовали [заместитель председателя правительства России] Татьяна Алексеевна Голикова и [министр труда и социальной защиты России] Антон Олегович Котяков. Все сегодня озабочены ситуацией с многодетными семьями», - рассказала Бессараб.

Депутат объяснила, что материнский семейный капитал сегодня заканчивается на втором ребенке. Поэтому хорошо, что многие регионы поддерживают маткапитал, начиная с третьего ребенка, выдают свои региональные суммы, добавила она.

«Что касается ипотечного кредитования, то мы понимаем, что ситуация очень непростая, потому что стагнация идет, потому что ставки высокие, и люди предпочитают не брать ипотеку. Что касается непосредственно многодетных семей, то сейчас, если у семьи двое детей, трое или четверо, то они получают одну и ту же ставку ипотечного кредитования, никакой дифференциации не происходит, и это нужно менять. Это поддерживает правительство. Но я не знаю, сможет ли правительство изыскать такие средства», - сообщила политик.

«Рассматривается вопрос именно дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей. Грубо говоря, если на двоих детей дается шесть процентов, то, допустим, на троих - четыре, а на четверых - уже ноль или один процент», - добавила Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ставку по семейной ипотеке захотели снизить до четырех процентов для многодетных россиян. По его словам, более выгодные процентные ставки для семей с тремя и более детьми нужно устанавливать, чтобы стимулировать рождаемость в стране.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети