МВД запретило использовать нейросети для создания фотографий на загранпаспорт

20.09.2025 | 13:03

Созданная с помощью ИИ фотография может стать причиной отказа в выдаче российских паспортов.

Об этом сообщает Telegram-канал главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

Правоохранительные органы напомнили россиянам, что использовать нейросети, а также фотошоп, для улучшения или создания личных фотографий на загранпаспорт и прочие документы - запрещено.

Так, за восемь месяцев 2025 года в России было отказано в выдаче или замене паспорта порядка 3,9 тысячи раз.

Ранее стало известно, что бывшая страна СССР захотела разрешить россиянам визиты без загранпаспортов. Переговорный процесс по данному вопросу продолжается.