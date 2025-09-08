Раскрыты подробности о расправившемся с 15-летней бывшей подругой в апарт-отеле юноше

08.09.2025 | 14:21

Раскрыты подробности про 18-летнего юношу, расправившегося с 15-летней бывшей в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, подозреваемый делился планами расправы с друзьями, а затем угрожал им, чтобы те не проболтались. Отец одного из знакомых юноши даже обращался в полицию в Москве по факту этих угроз.

Предварительно, молодой человек познакомился с потерпевшей в онлайн-игре «Роблокс». В мае девушка захотела завершить романтические отношения. Подозреваемый начал ей угрожать. Он пригласил ее в отель и изрезал ножом.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой.

На данный момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.