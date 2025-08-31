Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 авг 2025|18:04
В стране и мире

В Госдуме ответили на заявления Зеленского о новых ударах по России

К любой угрозе оружием со стороны Украины нужно относиться серьезно и быть готовыми к ударам возмездия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о планах нанести новые удары по территории Российской Федерации. Он также заявил на фоне испытания новых украинских ракет «Фламинго», что необходимые средства для ударов уже готовы.

Депутат отметил, что новые украинские ракеты «Фламинго», о которых заявлял Зеленский, обладают дальностью пока не более 200 километров и их испытания находятся на «сырой» стадии. Вместе с тем, по его словам, к любым ракетам противника необходимо относиться всерьез.

«Я думаю, что наши соответствующие структуры уже отработали: примерно знают технические характеристики этих ракет, и если что, мы будем их нормально сбивать. И не только сбивать, но и наносить удары возмездия. То, что Зеленский сейчас заявляет — он всегда говорит так. Я думаю, что это не его личное мнение, а Европа подсказала ему, что можно так делать», — считает Колесник.

Парламентарий призвал надеяться на единственных союзников России — армию и флот и не паниковать из-за угроз Зеленского. Он также подчеркнул, что Российской армии нужно быть готовой к ответному удару по Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что британские эксперты считают, что Владимир Зеленский выпрашивает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу.

