В стране и мире

Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги. Выпуск, в котором доктор раскрыл главные показания к операции, связанной с желчным пузырем, доступен на платформе «Смотрим».

«Сейчас модно предлагать платные операции по удалению камня, не удаляя желчного пузыря. Да! Мы удаляем теперь камни, оставляя желчный пузырь. За деньги. Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого», - заявил Мясников. Он предупредил, что после такой операции уже через два-три месяца в желчном пузыре могут образоваться новые камни.

Врач рассказал, что камни в желчном пузыре удаляют в редких случаях - например, если размер камня составляет больше трех сантиметров. Еще одним показанием к операции он назвал «фарфоровый» желчный пузырь - состояние, при котором стенки органа покрываются отложениями кальция.

«Поэтому если вам кто-то где-то говорит: "В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня" - не ведитесь, люди!» - подытожил Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам. Он предупредил об опасности такого образа жизни.

Источник — lenta.ru
