«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена

25.08.2025 | 13:35

Кампания по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах в Киргизии, официально завершена. Об этом сообщил руководитель базового лагеря Дмитрий Греков.

Греков подчеркнул, что спасти альпинистку с высоты 7,2 тысяч метров на подъеме к пику Победы — нереально. В связи с этим держать группу нет смысла, базовый лагерь на высоте 4050 метров эвакуируют 26 августа.

Вертолет Airbus Helicopters H125 не смог вылететь за альпинисткой из-за непогоды, уточнил пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чаргынов. По его словам, итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасательной операции, два дня прождали в Каркыре неподалеку от пика Победы, однако погодные условия не позволили самолету вылететь.

В горы должны были отправить дрон

25 августа европейские спасатели хотели еще раз подняться в воздух, чтобы снять Наговицыну с высоты и вывезти тело своего соотечественника Луки Сингальи.

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова уточнила, что если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют эвакуировать с горы еврокоптером, которым будет управлять пилот из Италии.

Спасательную операцию уже объявляли завершенной

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению россиянки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко описывал шансы на спасение Наговицыной словом «невозможно». По его словам, сезон на пике Победы, где находится женщина, уже закончен. Кроме того, прошло много времени с момента, как она там застряла, а квалифицированных спасателей рядом нет.

Кроме того, в группе альпинистки находилось двое иностранцев — итальянец Лука и немец Гюнтер. Они оба пытались как-то помочь россиянке, и в итоге для гражданина Италии это обернулось гибелью.

Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа. Подруга россиянки Лия Попова рассказала, что альпинистка отправилась в поход со свежей травмой. Полгода назад женщина уже ломала ногу, а первая попытка покорить пик Победы на самой опасной горе СССР была у нее в 2024 году.

Когда альпинистка решилась на повторное восхождение, она приобрела лишь базовую страховку, а свою судьбу, как выяснили СМИ, доверила неопытному гиду.