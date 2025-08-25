Россиянин пережил падение тракторного ковша весом в тонну и остановку сердца на семь минут

Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|18:06
Житель Екатеринбурга пережил падение тракторного ковша весом в одну тонну и остановку сердца на семь минут. Его спасли врачи городской больницы № 24, сообщили в Минздраве Свердловской области.

По словам медиков, в приемное отделение россиянин поступил в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные двусторонние переломы ребер, разрыв правого легкого, двусторонний гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в плевральной полости — прим. Ленты.ру), ушиб сердца, а также разрыв печени и перелом шейного позвонка.

При этом по пути в больницу у мужчины на семь минут остановилось сердце, но благодаря своевременно проведенным реанимационным действиям его удалось вернуть к жизни.

В больнице россиянину провели экстренную операцию, переливание около пяти литров крови. Кроме того, он провел 40 дней на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее в Калининграде кардиохирурги спасли 93-летнего пациента с пороком сердца. Уже через сутки после операции пациент мог ходить, а через пять дней его выписали домой.

Источник — lenta.ru
