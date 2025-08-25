Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|18:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Любителей хрустеть шеей предупредили о риске оказаться на операционном столе

Печать
Telegram

Нейрохирург Дебора Бензил предупредила, что привычка хрустеть шеей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ее слова передает издание Infobae.

Как отметила Бензил, если человек хрустит шеей эпизодически, то вреда от этого никакого не будет. Проблемы со здоровьем начнутся в том случае, если делать это регулярно и интенсивно, подчеркнула она.

Так, по словам врача, у любителей хрустеть шеей может наблюдаться нестабильность суставов, постоянная боль, скованность, ограниченная подвижность, защемление нервов, а также другие травмы, из-за которых даже существует риск оказаться на операционном столе.

Кроме того, такое действие приносит лишь временное облегчение, но не устраняет причины напряжения, заключила Бензил.

Ранее травматолог Александр Аржаков заявил, что прыжки на скакалке полезны. По словам медика, тренировки с ней улучшают работу сердца.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте