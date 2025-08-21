Привычку полежать после еды назвали фактором риска развития угрожающей жизни патологии

21.08.2025 | 15:11

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян, что отдых после еды повышает риск развития сразу нескольких патологий, одно из которых даже угрожает жизни. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам врача, из-за привычки полежать после еды у человека может возникнуть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

«Часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться в грудную полость. В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения - уже угроза жизни», - написала она.

Кроме того, продолжила медик, в положении лежа желудочный сок легче забрасывается в пищевод, раздражая слизистую. Этот процесс она назвала существенным фактором риска появления изжоги, отрыжки и неприятного привкуса во рту. К тому же организм в лежачем положении работает хуже, поэтому еда будет плохо перевариваться, что вызывает вздутие и тяжесть в животе и нарушает сон, заключила Павлова.

