В стране и мире

В России двухлетний ребенок остался без руки после попадания в эскалатор в ТЦ

Печать
Telegram

В Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре (ТЦ) «Ботаника Молл». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, ребенка затянуло в эскалатор, когда он спускался с семьей вниз. Очевидцы рассказали, что мать мальчика отвлекалась на телефон.

Кисть оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало. Мать подбежала и выдернула оттуда сына. Первой к ним бросилась сотрудница ларька с лотереями - помогла перебинтовать руку.

Позже ребенка забрали в больницу. Его ввели в искусственную кому. Сохранить руку мальчику не удалось из-за сильного повреждения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина сбил 41-летнюю женщину с пятилетним ребенком на эскалаторе станции «Чернышевская».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте