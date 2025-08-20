Россиянин напал на девушек в одном подъезде и избежал наказания

20.08.2025 | 12:58

Житель Мурино Ленинградской области напал на двух девушек за день в одном подъезде дома на Воронцовском бульваре и избежал наказания. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин 17 августа набросился на девушку. Он схватил ее, потащил к лифту и во время борьбы вцепился в волосы. Несчастная вырвалась, приставив к горлу обидчика ключи.

Другая жительница Мурино утверждает, что мужчина едва не надругался над ней. По словам россиянки, незнакомец подкараулил ее у подъезда, попросил открыть дверь и пропустил вперед. Почувствовав неладное, девушка бросилась бежать, мужчина настиг ее и попытался стянуть кофту. Горожанке удалось спастись.

Обе девушки обратились в полицию. Сотрудники полиции поймали нападавшего, однако не увидели в его действиях состава преступления и отпустили.

