В стране и мире

Россиянин напал на девушек в одном подъезде и избежал наказания

Печать
Telegram

Житель Мурино Ленинградской области напал на двух девушек за день в одном подъезде дома на Воронцовском бульваре и избежал наказания. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин 17 августа набросился на девушку. Он схватил ее, потащил к лифту и во время борьбы вцепился в волосы. Несчастная вырвалась, приставив к горлу обидчика ключи.

Другая жительница Мурино утверждает, что мужчина едва не надругался над ней. По словам россиянки, незнакомец подкараулил ее у подъезда, попросил открыть дверь и пропустил вперед. Почувствовав неладное, девушка бросилась бежать, мужчина настиг ее и попытался стянуть кофту. Горожанке удалось спастись.

Обе девушки обратились в полицию. Сотрудники полиции поймали нападавшего, однако не увидели в его действиях состава преступления и отпустили.

Ранее стало известно, что в Татарстане поймали мужчину, который едва не изнасиловал продавщицу в цветочном магазине.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте