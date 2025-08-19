Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|13:28
Ветеринар назвал пять слишком сложных в содержании пород собак

Южноафриканский ветеринар Амир Анвари назвал пять пород собак, которых он никогда бы не завел. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам врача, у некоторых пород есть особенности, которые делают их слишком сложными для большинства хозяев. К ним он относит такс, французских бульдогов, малинуа, бордер-колли и лабрадоров-ретриверов.

Анвари пояснил, что таксы страдают от множества врожденных недугов. В частности, у них часто бывают заболевания позвоночника и избыточный вес. Кроме того, они очень тревожатся даже при недолгой разлуке с хозяином. Французские бульдоги тоже попали в список из-за хронических проблем со здоровьем.

Малинуа и бордер-колли ветеринар охарактеризовал как рабочих собак, которым необходимы постоянные физические нагрузки и умственная стимуляция. При недостатке внимания они становятся деструктивными.

Анвари считает, что многие сочтут лабрадоров самым неожиданным пунктом его списка. Однако, по его мнению, люди недооценивают сложность ухода за этими собаками. Дело в том, что лабрадоры очень прожорливы и склонны к ожирению, поэтому нужно строго следить за их питанием.

Раннее популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. На первое место в списке эксперт поставил грейхаундов.

Источник — lenta.ru
