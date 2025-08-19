Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|08:26
Президент США Дональд Трамп начал подготовку к переговорам лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social после переговоров с главами стран Европейского союза (ЕС) и Зеленским.

По словам Трампа, координацией с Россией и Украиной займутся вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Как утверждает Зеленский, встречу запросила российская сторона через американскую администрацию. После того, как она состоится, начнется работа над трехсторонней встречей с участием Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что готов к «любому формату» встречи с Путиным. Точная дата не уточняется, однако канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стороны встретятся в течение ближайших двух недель. Журналист Axios Барак Равид также предположил, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Киев отказался от одного из ключевых требований для переговоров

Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров. По словам Зеленского, Киев готов к встрече без каких-либо условий. «Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров», - сказал он.

В то же время перед началом закрытой части переговоров в расширенном составе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что настаивают на заключении перемирия до начала трехсторонней встречи.

Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы с Путиным

Во время брифинга Зеленский изъявил желание обсудить вопросы территориальных уступок лично с Владимиром Путиным. Ранее он неоднократно подчеркивал, что отказ от территорий невозможен, поскольку это запрещает Конституция Украины.

При этом перед встречей Зеленского с Трампом в закрытом формате в Белом доме была установлена карта Украины, на которой розовым цветом выделены территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. После этого Financial Times (FT) сообщила, что Украина не намерена принимать никаких соглашений, включая территориальные уступки России.

Встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав стран ЕС состоялась 18 августа в Белом доме. В ходе переговоров также был затронут вопрос гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, детали будут проработаны в течение 10 дней.

Источник — lenta.ru
