В стране и мире

В Госдуме ответили на призыв Родниной не рассчитывать на пенсию

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ответил на заявление Ирины Родниной о пенсиях. Об этом сообщает издание «Подъем».

Нилов подчеркнул, что «пенсия — не подачка от государства, человек ее заработал», но частично согласился с коллегой, отметив необходимость более ответственного подхода граждан к пенсионным накоплениям начиная с молодости. «Каждый должен с молодого возраста следить за формированием своих пенсионных прав и баллов», — заявил депутат, напомнив о возможности проверки своего пенсионного счета через Социальный фонд.

Так Нилов прокомментировал призыв к россиянам трехкратной олимпийской чемпионки и депутата ГД Ирины Родниной, которая сказала, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — сказала Роднина. Она также отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости». Ее слова вызвали бурную дискуссию в соцсетях и среди экспертов. Многие напомнили, что в России пенсионное обеспечение является гарантированным правом граждан.

Ранее Ирина Роднина заявила, что всегда отличалась одиозностью. «В хоре я не пела, так что плясать под чужую дудку не планирую», — описала Роднина себя. Она посчитала, что каждый должен иметь свою четкую позицию, иначе люди пойдут в общем потоке.

Источник — lenta.ru
