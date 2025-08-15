Семью российских туристов отказались пускать в самолет из-за комариных укусов дочери

15.08.2025 | 13:07

Авиакомпания Turkish Airlines отказалась пускать в самолет семью российских туристов из-за комариных укусов на лице дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Уточняется, что Янина, ее супруг и их 8-месячная дочь должны были прилететь из Антальи в Санкт-Петербург 13 августа, однако на регистрации возникли проблемы. Сотрудница перевозчика заметила на лице и теле ребенка несколько красных пятен. По словам родителей, это были комариные укусы, но представителя авиакомпании это не убедило. В посадке на рейс на родину семье было отказано.

Туристам посоветовали обратиться к местному врачу и получить справку о том, что ребенок здоров. Прием стоил 120 евро, а найти медика за пределами аэропорта им запретили. В результате часть средств супругам пришлось заплатить в долларах, а оставшуюся (почти 10 тысяч рублей) они перевели на российскую карту женщине по имени Ольга.

Во время осмотра врач посмотрел высыпания ребенка через увеличительное стекло и выдал нужную справку. В итоге на рейс семья россиян все же попала, но впечатления от отпуска были испорчены.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз оставила сотни российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Уточняется, что перевозчик не загрузил на борт 215 мест багажа на разных рейсах, следовавших в московский аэропорт 11 августа.