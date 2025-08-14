В России оценили инициативу узнавать информацию о кредитах до брака

14.08.2025 | 12:58

Предоставление будущим супругам сведений о кредитной истории друг друга не только нарушает закон «О банках и банковской деятельности», но и противоречит моральным ценностям. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявила депутат, глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Таким образом парламентарий оценила инициативу других депутатов, направленную на разрешение будущим супругам до свадьбы узнавать кредитную историю партнера.

«С моей точки зрения, это противоречит нашим традиционным ценностям: нравственным, духовным, и культурным. Но, к сожалению, сегодняшняя жизнь дает много примеров, когда приходится перестраховываться, поэтому и появляются подобного рода инициативы», - заметила Останина.

При этом она подчеркнула, что вопрос денег при вступлении в брак не должен стоять выше любви. По ее словам, в основе построения семьи не может быть желание отыскать у партнера недостатки. Она добавила, что на демографическую ситуацию в стране подобные предложения повлияют лишь отрицательно, так что маловероятно, что законопроект одобрят в Центральном банке РФ.

Ранее нужность инициативы, разрешающей будущим супругам просматривать кредитную историю друг друга, объяснили рисками при выдаче совместного кредита.