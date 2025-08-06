В РПЦ призвали молиться при виде женщин в одном случае

06.08.2025 | 12:23

Мужчинам при виде женщин в открытых летних нарядах грешно соблазняться. В таких случаях нужно молиться про себя, призвал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем».

По его словам, соблазняться — грех независимо от того, как одета женщина.

«Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. С соблазнами в себе надо бороться, стараться удерживать себя. Мы состоим из души и тела, телесное не значит плохое, но низшее», — пояснил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Феодорит подчеркнул, что молитва может стать одним из способов отвлечься от блудных мыслей.

Ранее в РПЦ связали контрацепцию с недоверием к Богу. По словам протоиерея Кирилла Иванова, тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а положиться на Бога и понять, что он пошлет только необходимое.