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В РПЦ призвали молиться при виде женщин в одном случае

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Мужчинам при виде женщин в открытых летних нарядах грешно соблазняться. В таких случаях нужно молиться про себя, призвал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем».

По его словам, соблазняться — грех независимо от того, как одета женщина.

«Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. С соблазнами в себе надо бороться, стараться удерживать себя. Мы состоим из души и тела, телесное не значит плохое, но низшее», — пояснил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Феодорит подчеркнул, что молитва может стать одним из способов отвлечься от блудных мыслей.

Ранее в РПЦ связали контрацепцию с недоверием к Богу. По словам протоиерея Кирилла Иванова, тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а положиться на Бога и понять, что он пошлет только необходимое.

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Источник — lenta.ru
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