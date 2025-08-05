Женившемуся на 16-летней девушке россиянину вынесли приговор за развращение детей в гараже

05.08.2025 | 15:09

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 с половиной годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину за развращение детей в гараже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали винновым по трем статьям, среди которых 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее мужчина был фигурантом уголовных дел о половом сношении с 16-летней девушкой, но они были прекращены поскольку мужчина и потерпевшая поженились в момент судебного разбирательства.

По версии следствия, в октябре 2023 года осужденный был в гараже вместе с детьми. Сначала он стал развращать несовершеннолетних, не применяя к ним насилия, потом демонстрировал порнографические фотографии, а также склонял к половому акту. Таким образом он нарушил их нормальное психосексуальное развитие и половую неприкосновенность.

Ранее в Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек.