В России предложили увязать ставку по ипотеке с количеством детей в семье

05.08.2025 | 13:01

Дифференциация ставок по семейной ипотеке предпочтительна в зависимости от количества детей, а не региона приобретения жилья, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство обсуждает идею сделать разные ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона приобретения жилья.

«По моему глубокому убеждению все-таки дифференциация предпочтительна по количеству детей. То есть один ребенок в семье — процент выше, два ребенка — процент ниже, и совсем он маленький должен быть на каждого следующего ребенка. То есть если в семье пять детей, то ставка должна быть близка, что называется, к нулевой, и, на мой взгляд, чем больше детей — тем больше преференций должна получать семья», — высказалась депутат.

Различные ставки в зависимости от региона проживания могут помочь, по крайней мере на какой-то период, закрепить молодые семьи в регионах, полагает Бессараб.

«Потому что если процент по ипотеке для приобретения жилья везде равномерен, а при этом в Москве, конечно, больше возможностей по работе, по культурному досугу, по устройству ребенка в детские сады и так далее, то, конечно, молодые семьи не будут предпочитать оставаться у себя на малой родине, а предпочтут уезжать в агломерации», — поделилась парламентарий.

«Как вариант закрепления на земле, что называется, молодежи — можно рассмотреть, но, на мой взгляд, все-таки это не даст того желаемого эффекта по демографической ситуации, которого мы все хотим достигнуть. И непосредственно Госдума, председатель Госдумы отмечали, что льготы должны предоставляться в зависимости от количества детей в семье», - Светлана Бессараб, депутат Госдумы.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, спрос на ипотеку в России может полноценно восстановиться в 2026 году. Снижение ипотечных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать активность на рынке недвижимости, в особенности в сегменте новостроек, где застройщики предлагают скидки и другие акции.