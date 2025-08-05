В стране и мире

В России предложили увязать ставку по ипотеке с количеством детей в семье

Печать
Telegram

Дифференциация ставок по семейной ипотеке предпочтительна в зависимости от количества детей, а не региона приобретения жилья, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство обсуждает идею сделать разные ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона приобретения жилья.

«По моему глубокому убеждению все-таки дифференциация предпочтительна по количеству детей. То есть один ребенок в семье — процент выше, два ребенка — процент ниже, и совсем он маленький должен быть на каждого следующего ребенка. То есть если в семье пять детей, то ставка должна быть близка, что называется, к нулевой, и, на мой взгляд, чем больше детей — тем больше преференций должна получать семья», — высказалась депутат.

Различные ставки в зависимости от региона проживания могут помочь, по крайней мере на какой-то период, закрепить молодые семьи в регионах, полагает Бессараб.

«Потому что если процент по ипотеке для приобретения жилья везде равномерен, а при этом в Москве, конечно, больше возможностей по работе, по культурному досугу, по устройству ребенка в детские сады и так далее, то, конечно, молодые семьи не будут предпочитать оставаться у себя на малой родине, а предпочтут уезжать в агломерации», — поделилась парламентарий.

«Как вариант закрепления на земле, что называется, молодежи — можно рассмотреть, но, на мой взгляд, все-таки это не даст того желаемого эффекта по демографической ситуации, которого мы все хотим достигнуть. И непосредственно Госдума, председатель Госдумы отмечали, что льготы должны предоставляться в зависимости от количества детей в семье», - Светлана Бессараб, депутат Госдумы.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, спрос на ипотеку в России может полноценно восстановиться в 2026 году. Снижение ипотечных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать активность на рынке недвижимости, в особенности в сегменте новостроек, где застройщики предлагают скидки и другие акции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте