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В стране и мире

Напавшая с ножом на свою семью девочка дала показания российским полицейским

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В Татарстане 11-летняя девочка, напавшая с ножом на брата, бабушку и сестру, дала показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, девочка сообщила полицейским, что находилась дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену.

Нападавшая заявила, что в полусне взяла нож и стала бить им спящего брата, а потом и бабушку, которая прибежала на крики. Правоохранителей вызвала старшая сестра.

Дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего»), а также части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

О трагедии стало известно 4 августа. Сообщалось, что 13-летний брат попросил сестру прекратить играть в телефоне и лечь спать. Это разозлило девочку. Когда брат уснул, она взяла кухонный нож и нанесла подростку ранения, несовместимые с жизнью. После этого она вонзила нож в грудь бабушке и попыталась задушить 19-летнюю сестру.

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Источник — lenta.ru
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