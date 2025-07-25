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В Госдуме захотели штрафовать недовольных продуктами россиян

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Россиян, недовольных отечественными продуктами, захотели штрафовать. С инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, дискредитация отечественных производителей - дело не патриотичное. Российская продукция должна быть в приоритете и в сфере потребительских товаров, и в средствах производства, считает парламентарий.

«Поэтому необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды», - предложил Новичков.

Ранее россиян захотели штрафовать за кормление животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Помимо этого, предлагается запретить препятствовать отлову бездомных животных. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

До этого политолог Алексей Ярошенко предложил в сто раз увеличить штрафы за мелкое хулиганство. Нынешнее наказание он назвал смехотворным.

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Источник — lenta.ru
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