Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

25.07.2025 | 14:30

В пятницу, 25 июля, часть жилого дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в Саратове. Первый подъезд дома на улице Блинова практически полностью обрушен, есть жертвы, под завалами остаются люди.

Всех жильцов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения. Как сообщила пресс-служба МЧС России, жертвами случившегося стали три человека, в результате взрывной волны разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Mash указывает, что среди жертв - ребенок. При этом часть дома обрушилась на прохожих - среди них есть пострадавшие. По данным канала, взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой вблизи дома.

Опубликовано видео с места взрыва

На кадрах видно, что сильнее всего пострадали пять верхних этажей дома. Несколько квартир на нижних этажах уцелели, возле дома лежит груда обломков.

Людей достают из-под завалов

Известно, что несколько человек оказались заблокированы в своих квартирах после обрушения подъезда многоэтажки. Спасатели помогают им выбраться и ищут тех, кто мог оказаться под обломками. Mash уточняет, что первая спасенная из-под завалов обрушившейся многоэтажки - пятилетняя девочка, ее придавило плитой. После нее спасатели вытащили еще 10 человек. На место происшествия прибыли кинологи, зону обрушения обследуют около 20 сотрудников МЧС. Обломками строительных конструкций забросало тротуар на десятки метров вокруг.

По данным канала, в обрушившейся многоэтажке за год сменились как минимум три управляющие компании (УК), ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы, как отмечается, были недовольны работой УК, потому создали товарищество собственников недвижимости. Mash со ссылкой на местных жителей добавляет, что в смесь газа для домов Ленинского района перестали добавлять одорант - вещество, которое пахнет сероводородом.

Возбуждено уголовное дело. По поручению прокурора Саратовской области организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме.

Видео - СУ СКР по Саратовской области.