17.07.2025 | 13:08

В Госдуме решили бороться с почерком врачей. Издание Baza пишет в Telegram-канале, что депутат Антон Ткачев призвал медиков печатать рецепты на принтере из-за неразборчивости большинства рукописных текстов.

Депутат направил обращение по этому поводу главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Он отметил, что граждане массово жалуются ему на то, что не могут разобрать рецепты, выписанные докторами.

Парламентарий обратил внимание на то, что особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые часто обращаются к нескольким специалистам и не всегда могут самостоятельно разобраться в назначениях.

До этого сообщалось, что Мурашко пообещал сокращение дефицита врачей на 95 процентов в 2030 году.

Он подчеркнул, что все те меры, которые принимаются Минздравом, должны работать на обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами.