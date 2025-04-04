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В стране и мире

Внезапную любовь российских мужчин к усам объяснили

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Стилист Ольга Ким, психолог Дарья Яушева и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснили россиянам внезапную популярность усов в 2025 году. Соответствующие комментарии публикует Life.

По словам Ким, вновь появившийся тренда на усы связан с цикличностью моды. «Сейчас, мне кажется, это дань ретростилю. В этом нет ничего удивительного, странного, плохого или хорошего — это просто очередной модный тренд», — завила она. При этом специалистка посоветовала носить усы в случае, если на лице имеется густая растительность, чтобы выглядеть эффектно.

В то же время психолог Яушева уточнила, что любовь мужчин к упомянутому внешнему виду связана с потребностью отличиться от предыдущих поколений. Эксперт подчеркнула, что это не просто мода, а способ заявить о себе. «Внешность в разные времена использовалась как способ протеста и инструмент самовыражения — в том числе и через отсылки к эстетике 70-х, винтажной моде», — высказалась психолог.

В свою очередь депутат Вассерман отметил, что носить усы значительно удобнее, чем убирать. «Умывать их гораздо быстрее, чем сбривать. То есть тут дело не в моде, а исключительно в моей лени», — признался публицист.

В марте кепке «деда» предрекли популярность в 2025 году. Речь шла о фетровых плоских головных уборах разных оттенков и принтов.

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Источник — lenta.ru
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