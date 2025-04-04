Торчащие из-под кровати пятки выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

04.04.2025 | 15:52

Жительница Кудымкара в Пермском крае попыталась спрятаться от судебных приставов под кроватью, но ее выдали торчащие наружу пятки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, женщина задолжала 140 тысяч рублей в качестве алиментов на собственного сына.

Когда к ней пришли приставы с постановлением, мужчины в квартире соврали, что соседка ушла в магазин.

Однако в спальне сотрудники ФССП заметили странную выпуклость и торчащие из-под матраса пятки.

Ранее 50-летний житель Новосибирской области спрятался от судебных приставов в сене, но чихнул и попался.