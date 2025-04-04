Россиянам напомнили про особенности оплаты труда в майские праздники

04.04.2025 | 09:51

Наемным работникам невыгодно с финансовой точки зрения брать отпуск в мае, поскольку в этом месяце меньшее чем обычно число рабочих дней. Об особенностях оплаты труда в период длинных выходных в беседе с «Лентой.ру» напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Отпуск в мае брать сотруднику с экономической точки зрения не сильно выгодно, потому что в период отпуска выплачивается средний заработок. Как правило, средний заработок ниже заработной платы. Потому что такова специфика расчета. Так, в мае рабочих дней 18, а, например, в апреле их 22. Это значит, что в мае стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в апреле. Складывается такая ситуация, что за один день сотрудник, если бы он работал, получил бы больше, чем он получит за один день отпускных», — объяснила специалист.

Также она рассказала про особенности выплаты заработной платы, если день ее перечисления выпадает на длинные выходные.

«В этом году у нас майские праздники с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Если зарплата приходится, например, на 2 мая или на 4 мая, то ее необходимо будет выплатить 30 апреля. Или если она приходится на 8, 9, 10 мая, то надо будет выплатить 7 мая», — сообщила юрист.

Она добавила, что работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере. Альтернативой по выбору сотрудника может быть предоставление отгула.

«Когда мы говорим о каких-то стандартных профессиях с пятидневным рабочим днем, то мы руководствуемся производственным календарем, где у нас с 1 по 4 и с 8 по 11 мая — выходные. В этом случае, соответственно, если сотрудника нужно привлечь к работе, то ему должна быть оплачена работа не менее чем в двойном размере», — указала эксперт по трудовому праву.

По ее словам, что то же самое относится к тем категориям сотрудников, у которых установлена посменная работа, например, два через два.

«Если мы говорим о тех категориях сотрудников, которым установлена работа по сменам, два через два и в таком роде, когда их смены приходятся на эти праздничные дни, либо на перенесенные выходные дни, то соответственно, в этом случае также необходимо будет оплатить их работу в двойном размере», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что, согласно действующим с 1 марта поправкам в Трудовой кодекс, если сотрудник работал в праздничный или выходной день и не взял положенный за это отгул, то при увольнении работодатель обязан выплатить ему компенсацию. Воспользоваться правом на отгул работник может в течение одного года. Новый порядок касается неиспользованных дней отдыха за все время работы у работодателя и действует только при увольнении.