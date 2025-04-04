Сетевое издание|18+|Пятница|4 апр 2025|18:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Дачникам назвали способ сохранить растения в заморозки

Печать
Telegram

Если растения еще не зацвели, переживать о весенних заморозках не нужно. Способы сохранить посадки при понижении температур назвал россиянам председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов, пишет aif.ru.

«Конечно, нельзя сказать, что поливать в каких-то конкретных случаях нельзя. Если видите, что почва недостаточно влажная, то поливайте. Хуже не сделаете», — уточнил эксперт.

Правда, после зимы земля останется достаточно влажной, и дополнительное увлажнение не сыграет особой роли.

Если же растение уже начало цвести, то заморозки рискуют повредить бутоны и завязи — это скажется на урожае. Здесь в поливе может быть смысл, отметил Туманов. Но в большинстве случаев растения сами справятся с заморозками.

Ранее дачникам рассказали, что идеальный газон можно вырастить всего за месяц. Для этого нужно подготовить участок — прополоть его, выровнять поверхность, утрамбовать и разрыхлить землю. А потом внести смешанные с песком семена и регулярно поливать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте