В России студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора

03.04.2025 | 12:21

В Сибири студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора. Об этом говорится в переписке, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

2 апреля стало известно о задержании проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета Ирины Соловьевой. Ее подозревают в мошенничестве.

Студентка лайкнула сообщение в одном из онлайн-сообществ. После этого некий анонимный абонент посоветовал ей удалить лайк, если девушка хочет «дальше учиться в университете».

О схожих угрозах заявили еще несколько человек.

Ранее в Ставрополе студенты вышли на протест в центре города. Речь идет об иностранцах, которых отчислили из-за незнания русского языка, предложив им продолжить обучение в других вузах.