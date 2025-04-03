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В стране и мире

Раненый боец ушел на СВО без ступни после отказа в протезировании

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Участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области ушел на фронт без стопы. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина получил ранение в зоне боевых действий — ему оторвало нижнюю часть ноги. Такие травмы обычно получают солдаты, наступившие на противопехотную мину.

Издание утверждает, что военнослужащему отказывают в протезировании. По словам самого бойца, его несколько месяцев переводили из одной больницы в другую, при этом протез ему не изготовили до сих пор.

«Я больше не могу ждать, потому что время на фронте очень ценно. Поэтому я решил вернуться в ряды Вооруженных сил России», — сказал солдат.

Ранее врач Татьяна Базуева описала, что чувствуют бойцы СВО после потери конечностей. По ее словам, некоторых из солдат преследуют фантомные боли — например, ощущение сжатого кулака после ампутации руки. При этом иногда фантомная боль может ощущаться на 10 баллов из 10, отметила врач.

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Источник — lenta.ru
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