Огромная опухоль выросла в животе молодой россиянки из-за одного препарата

02.04.2025 | 15:54

Огромную опухоль обнаружили врачи в животе молодой россиянки. К этому привело употребление девушкой таблеток для похудения, сообщает Telegram-канал Shot.

Cтудентка решила сбросить лишние килограммы - с этой целью она купила препарат для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту.

Поскольку симптомы не проходили, россиянка решила пройти обследование. В ходе диагностики врачи обнаружили 20-сантиметровую опухоль у нее в желудке.

Пациентку отправили на экстренную операцию. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее опухоль еще большего размера вырезали из тела жительницы Дальнего Востока. Новообразование у женщины обнаружили в одном из яичников во время диспансеризации. К моменту удаления опухоль разрослась до 30 сантиметров.