Звезда КВН рассказал два самых смешных анекдота в честь Дня смеха

01.04.2025 | 13:20

Российский актер, бывший участник КВН Сергей Писаренко в честь Дня смеха рассказал два анекдота, которые он считает самыми смешными. Его слова передает Life.ru.

«Мужчина говорит: "У меня было три жены, и каждая из меня пила кровь, пила и пила кровь". Второй спрашивает: "А у тебя какая группа?" Он отвечает: "Первая". Второй говорит: "Ну правильно, она ж всем подходит"», - поделился первым анекдотом звезда КВН.

Другой анекдот представляет собой диалог родителя и ребенка. «Сын спрашивает маму: "Мама, скажи, пожалуйста, а у нас есть папина фотография?" Она отвечает: "Конечно, есть. А зачем тебе?" Сын говорит: "Учитель просил показать идиота, который сделал мою домашнюю работу"», - озвучил его Писаренко.

Он назвал второй анекдот абсолютно жизненной историей.

Ранее российская юмористка, звезда КВН Елена Борщева высмеяла заголовки статей о ней в прессе. Она также раскритиковала журналистов за то, что они часто делают акцент на ее возрасте в публикациях.