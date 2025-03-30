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В стране и мире

Трампа заподозрили в поисках лазеек для сохранения власти на третий и четвертый срок

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Президента США Дональда Трампа заподозрили в поисках лазеек в американском законодательстве для сохранения власти. Как пишет британский таблоид Daily Mail, политик потенциально может остаться у власти до 2037 года, то есть на третий и четвертый срок.

«Возможность для Трампа остаться на третий срок - а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, - не только возможна, но и проста благодаря вопиющей лазейке в поправке», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что речь идет о 22-й поправке к конституции США, которая запрещает переизбираться после двух президентских сроков, однако в ней нет уточнений, может ли этот же политик вернуться на пост из-за отставки или ухода из жизни другого американского лидера.

Авторы статьи поясняют: Трамп может стать вице-президентом при кандидате Джей Ди Вэнсе, который открыто будет считаться номинальной фигурой. В случае, если тот выиграет выборы и будет приведен к присяге, Вэнс подаст в отставку, а Трамп на правах вице-президента займет его пост.

«Чтобы выиграть четвертый срок, Трампу придется просто уйти с поста президента до выборов 2032 года и стать напарником номинального кандидата в президенты», - добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что сторонники американского президента захотели добиться его переизбрания на третий срок через изменение конституции США.

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Источник — lenta.ru
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