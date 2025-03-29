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В стране и мире

В Госдуме одобрили законопроект о наказании за призывы к санкциям против России

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Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о наказании за призывы к санкциям против России, предусматривающий в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщило ТАСС.

«Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона (…) и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета. Отмечается, что инициатива направлена на защиту государственных интересов.

Законопроект предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей за призывы к санкциям против России в случае, если они совершены «из корыстных побуждений или по найму». Также документ предлагает ввести уголовную ответственность за содействие исполнению решений международных организаций, в которых РФ не участвует.

В обоих случаях также допускается конфискация имущества, полученного в результате указанных действий.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 2 апреля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной Думе подготовлены три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов.

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Источник — lenta.ru
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