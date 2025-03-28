Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|16:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Замдиректора российской школы обвинили в жестоких методах борьбы с курением в туалете

Печать
Telegram

В Южно-Сахалинске замдиректора школы обвинили в жестких методах борьбы с курением — якобы он дал пощечину ученику на глазах других школьников, пишет astv.ru.

Как рассказала изданию мать пятиклассника, инцидент произошел на перемене. Проходя мимо туалета для мальчиков, завуч начальных классов почувствовала запах табака из уборной. Заподозрив учеников в курении, женщина отвела их для разговора в кабинет заместителя директора образовательного учреждения по административно-хозяйственной части.

Со слов матери, замдиректора якобы грубо разговаривал со школьниками, а затем схватил ее сына за волосы и ударил ладонью по лицу. «Ему показалось, что мой сын улыбнулся (...) При этом он угрожал тем, что сделает с ребенком, если еще раз его заподозрят в курении», — рассказала россиянка.

По мнению близких мальчика, его ударили необоснованно. «Записи с видеокамер подтвердили, что мой сын на перемене не заходил в туалет, а следовательно и не курил там. Он получил по лицу ни за что. Теперь он не хочет ходить в школу — боится», — возмутилась родительница.

Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей лица. Родители написали заявление в полицию, а также обратились к уполномоченному по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской.

«Недопустимо, чтобы дети подвергались любому виду насилия со стороны взрослых, тем более в стенах школы, где они должны чувствовать себя в безопасности», — прокомментировала ситуацию на своей странице во «ВКонтакте» омбудсмен.

По словам Устиновской, в школе создана комиссия для проведения служебного расследования. В полиции также сообщили о начале проведения проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге учительницу уволили после обвинений в избиении первоклассников. Сообщалось, что она якобы ударила головой о парту первоклашку на глазах у матери одного из учеников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте