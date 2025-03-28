Замдиректора российской школы обвинили в жестоких методах борьбы с курением в туалете

28.03.2025 | 14:55

В Южно-Сахалинске замдиректора школы обвинили в жестких методах борьбы с курением — якобы он дал пощечину ученику на глазах других школьников, пишет astv.ru.

Как рассказала изданию мать пятиклассника, инцидент произошел на перемене. Проходя мимо туалета для мальчиков, завуч начальных классов почувствовала запах табака из уборной. Заподозрив учеников в курении, женщина отвела их для разговора в кабинет заместителя директора образовательного учреждения по административно-хозяйственной части.

Со слов матери, замдиректора якобы грубо разговаривал со школьниками, а затем схватил ее сына за волосы и ударил ладонью по лицу. «Ему показалось, что мой сын улыбнулся (...) При этом он угрожал тем, что сделает с ребенком, если еще раз его заподозрят в курении», — рассказала россиянка.

По мнению близких мальчика, его ударили необоснованно. «Записи с видеокамер подтвердили, что мой сын на перемене не заходил в туалет, а следовательно и не курил там. Он получил по лицу ни за что. Теперь он не хочет ходить в школу — боится», — возмутилась родительница.

Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей лица. Родители написали заявление в полицию, а также обратились к уполномоченному по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской.

«Недопустимо, чтобы дети подвергались любому виду насилия со стороны взрослых, тем более в стенах школы, где они должны чувствовать себя в безопасности», — прокомментировала ситуацию на своей странице во «ВКонтакте» омбудсмен.

По словам Устиновской, в школе создана комиссия для проведения служебного расследования. В полиции также сообщили о начале проведения проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге учительницу уволили после обвинений в избиении первоклассников. Сообщалось, что она якобы ударила головой о парту первоклашку на глазах у матери одного из учеников.