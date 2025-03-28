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В стране и мире

В Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за одно нарушение

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В Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, соответствующий законопроект подготовлен группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и отправлен на заключение в правительство России. Авторы инициативы считают, что штрафы за парковку в пешеходных зонах, установленные в 2011 году, потеряли свою актуальность.

Так, в регионах взыскиваемые с нарушителей суммы предлагается поднять с одной тысячи до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге в случае принятия закона нарушителям придется заплатить пять тысяч рублей вместо трех тысяч рублей, а повторное нарушение обойдется в 7,5 тысячи рублей. Рассмотреть документ могут уже в 2025 году.

В беседе с изданием депутаты подчеркнули, что регулярно получают жалобы от тысяч россиян, во дворах которых водители оставляют машины у подъездов, на газонах и детских площадках. В результате местным жителям приходится обходить транспортные средства по проезжей части.

Ранее в России выросли штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. В декабре 2024 года соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так, автомобилисты, пойманные за повторной ездой без полиса ОСАГО, должны заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме того, выросли суммы, взыскиваемые за управление машиной с непристегнутым ремнем, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости и другие нарушения.

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Источник — lenta.ru
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