Сетевое издание|18+|Четверг|27 мар 2025|12:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В России усилят контроль за ценами на один вид хлеба

Печать
Telegram

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценообразованием хлеба недолгого хранения. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В ФАС отчитались, что исследовали рынок и оценили доли участников рынков такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Эксперты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на местном рынке в 2022–2024 годах.

В большинстве регионов (82 субъекта РФ) ФАС обнаружила производителей, имеющих значительную долю в продажах указанных товаров. Управления службы на местах проверят, насколько обоснованно такие компании устанавливают оптово-отпускные цены. Если ими будут выявлены нарушения, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее источники газеты «Ведомости» предупредили, что продукция крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий известили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12 процентов. Причиной этого называют рост цен на сырье, изменения в стоимости складской и транспортной логистики, а также увеличение налоговой нагрузки.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев пояснил изданию, что рост цен происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей.

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов объяснил, что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов. Причиной стало удорожание логистики и сырья. Так, например, мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно, заявил он.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте