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В стране и мире

В двух популярных в России красках для волос из Чехии обнаружено запрещенное вещество

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В красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружено опасное запрещенное вещество. Об этом сообщает «Shot Проверка» в

Telegram.

В этих популярных красках нашли лилиаль, также известный как бутилфенил метилпропиональ. Этот токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему и может вызвать бесплодие. В 2023 году он был внесен в список запрещенных к использованию в косметике и парфюмерии компонентов.

Продукция с этим веществом в составе поступила на рынок Чехии. Главный санитарный врач республики Барбара Мацкова признала, что это является нарушением постановления Европарламента и Совета о косметических продуктах.

При этом производитель красок «Палетт» и «Сьёсс», которые продаются в России, отметил, что они не содержат тех вредных веществ, которые нашли в чешской продукции.

«Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано внутри страны в рамках холдинга ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования», - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay нашли опасный канцероген бензол. Компания в срочном порядке отозвала всю партию косметического средства из торговых сетей.

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Источник — lenta.ru
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