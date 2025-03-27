Путина попросили не пускать иностранный автопром в Россию ради продаж Lada

27.03.2025 | 15:38

Согласительная комиссия «АвтоВАЗа» утвердила публичное обращение к президенту России Владимиру Путину с «просьбой не добиваться снятия санкций с предприятия». Такая заметка опубликована в профсоюзной газете «Вести профсоюза», на которую ссылается Telegram-канал телеканала 360.

О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Далее в тексте сказано, что утвердивший обращение орган просит Путина и правительство не допустить возвращения в страну французского концерна Renault и «других предателей, сбежавших из России», чтобы не ставить под угрозу потери рабочих мест тех, кто не покинул компанию в сложные времена.

С учетом текста заметки можно предположить, что профсоюзы выступают против возвращения лидеров мирового автопрома в страну ради повышения продаж автомобилей Lada. По крайней мере, базовыми приоритетами «АвтоВАЗа» названы поддержка коллектива и обеспечение лидерства в продажах на отечественном рынке.

Остальное сообщение посвящено успехам компании с 2022 года. Так, профсоюз указал, что в 2024 году было собрано более 525 тысяч автомобилей, а самыми популярными моделями на рынке стали Granta и Vesta. Отдельно в заметке подчеркивается, что более 40 процентов всех продаж - 197 тысяч из 459 тысяч - приходится на юридических лиц. В профсоюзе признают, что без ухода из России таких марок, как Renault и Nissan, добиться сравнимых результатов не получилось бы.

Renault избавился от российских активов после начала боевых действий на Украине. Сделка по их передаче госпредприятию ФГУП НАМИ предполагала опцию обратного выкупа в течение шести лет. Через три года после ее заключения финансовый директор компании Тьерри Пьетон назвал возможность возвращения «очень маловероятной».

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее в марте поставил два условия для возвращения автогиганта. Во-первых, он должен возобновить поставки автомобильных комплектующих и запчастей, а во-вторых, сохранить систему цифрового управления.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов являлся одним из основных лоббистов резкого повышения утилизационного сбора в прошлом году. Топ-менеджер подчеркивал, что без этой меры российский производитель проиграет конкуренцию продукции китайского автопрома.

Тем не менее в начале 2025 года, когда сборы выросли, продажи моделей Lada все равно пока не оправдывают ожиданий.