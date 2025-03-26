Россиянам рассказали о взлете импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

26.03.2025 | 16:25

Поставки сливочного масла в Россию из Аргентины резко выросли в 2025-м в 5,6 раза, с 371 до 2000 тонн, импорт из Уругвая увеличился год к году почти в два раза. О взлете показателей сообщил Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что с начала года в Россию поступила 1000 тонн уругвайского масла, а еще 2000 тонн в страну ввезли из Ирана, откуда поставки в 2024-м вообще не осуществлялись.

Ускорить импорт сливочного масла российские власти решили в конце прошлого года на фоне роста цен на отечественную продукцию. В октябре сообщалось, что с января закупочные цены на масло для торговых сетей страны выросли более чем на 31 процент.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечали, что изготовители продукции перестали успевать за растущим спросом в свете роста имеющихся затрат, и «причины роста цен лежат на стороне производителей».

В «Союзмолоке» уточняли, что ситуация объясняется ростом себестоимости производства, включая расходы на зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования.