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В стране и мире

«Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

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Бойцы Вооруженных сил (ВС) России отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. На данный момент тяжелые бои идут за Демидовку, рассказывают российские военкоры. Ситуация осложняется из-за плохой погоды — туман не позволяет работать в воздухе.

«Ожесточенные бои в Краснояружском районе не прекращаются. Подошедшие российские подкрепления контратакуют оккупантов. В Демидовке продолжаются ожесточенные столкновения, противник не смог взять весь поселок, но засел во многих домах», - Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Накануне поздно вечером сообщалось, что российские бойцы также отбросили ВСУ от Поповки, однако украинская пехота продолжает активность в районе Графовки и Прилесья, где ранее заняла ряд посадок в приграничье.

ВСУ шесть раз за сутки пытались прорваться в Белгородскую область

За прошедший вторник, 25 марта, ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться в Краснояружский район российского региона. Все вражеские формирования были уничтожены.

«Дважды за сутки противник попытался прорваться в Поповку. (...) Три раза в пешем порядке и на квадроциклах, один раз на БТР противник выдвинулся в сторону Демидовки», - Telegram-канал «Северный Ветер»

Ведется поиск разрозненных групп бойцов ВСУ, а артиллеристы и операторы дронов уничтожают военную технику противника в Сумской области.

25 российских солдат смогли удержать село от 150 бойцов ВСУ

В начале недели 25 российским солдатам удалось удержать от ВСУ Поповку у госграницы. Они успешно смогли отбить атаки превосходящих украинских войск.

Изначально, когда ВСУ попытались атаковать село, там было только 10 российских бойцов. Немного позже к ним присоединились еще 15 военнослужащих. К вечеру украинские силы начали отступать, однако опорный пункт бойцов ВС РФ завалило из-за постоянных артиллерийских обстрелов. Ночью украинские войска ввели в бой танк. Боевые действия велись до девяти утра. Всего со стороны Украины, утверждает Mash, в них участвовало около 150 человек.

ВСУ продолжают атаковать беспилотниками, есть пострадавшие

Ночью стало известно, что из-за атаки беспилотника в поселке Политотдельский в Белгородской области пострадала женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. В результате налета оказались выбиты окна в нескольких квартирах многоэтажки и в надворной постройке на территории частного дома. До этого также при помощи дрона была атакована церковь.

При этом в России считают, что украинская армия не способна серьезно прорваться в Белгородской области, так как у нее нет для этого достаточных сил. «Навести информационный шум они способны, но какие-то активные боевые действия они осуществить не смогут — тем более нанести какое-то поражение нашим войскам», — отмечает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ВСУ сосредоточили у приграничья некую группировку около 4,5-5 тысяч человек при поддержке танков. «Я думаю, что это резервы, у которых исчерпана возможность по восстановлению и сопровождению», — резюмировал он.

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Источник — lenta.ru
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