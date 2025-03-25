Сетевое издание|18+|Вторник|25 мар 2025|13:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Желающая избавиться от насморка россиянка засунула в нос уголь

Печать
Telegram

В городе Долгопрудный Московской области желающая избавиться от насморка женщина засунула в нос уголь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, россиянка обратилась к медикам из-за проблем с дыханием и обильными выделениями из носа. Кроме того, пациентка страдала от неприятного запаха из пазух.

Врачи осмотрели женщину и обнаружили у нее в носу кусок угля. Ее тут же направили на операцию. За 40 минут медики частями извлекли из носа женщины кусок угля, застрявший в грибковых наростах.

Сотрудники больницы заподозрили, что уголь был каменный - на это указывает твердость извлеченных частиц. Позже выяснилось, что пациентка таким способом хотела избавиться от мучившего ее насморка.

Женщина после операции еще несколько дней была под наблюдением медиков, позже ее отправили долечиваться домой.

Ранее стало известно, что врачи в Воронеже без разреза достали из носа пациента гигантскую опухоль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте