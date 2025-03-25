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В стране и мире

В России одобрили запуск внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан, которое планируется разрешить с 1 ноября 2025 года в том числе ради разгрузки судов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас взыскивать такую задолженность в указанном порядке власти имеют право только с индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций.

Согласно одобренному депутатами правительственному проекту, новый порядок взыскания должен коснуться в том числе обязательств самозанятых в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Как сообщалось ранее, судебный контроль за процедурой планируется сохранить в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными — при наличии возражения относительно размера долга или самой процедуры, сумму будут изымать из совокупной обязанности гражданина, взыскание по ней приостановят или продолжат только в судебном порядке.

В правительстве ожидают, что экономический эффект от реализации проекта позволит одновременного снизить задолженность на 22,5 миллиарда рублей, пополнив на эту сумму консолидированные бюджеты субъектов РФ.

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Источник — lenta.ru
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