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В стране и мире

Эксперты назвали категорию россиян с самыми высокими тратами

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Больше всех в стране тратят россияне в возрасте от 35 до 39 лет — ежемесячно они расходуют 53 тысячи рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования лаборатории «СберИндекс» по результатам 2024 года.

Минимальные траты показали 15-19-летние - им хватает 23,8 тысячи рублей в месяц. Также экономность проявляют граждане в возрасте от 75 до 79 лет.

В среднем же все категории россиян тратят в месяц 39,5 тысячи рублей.

Ранее председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости.

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Источник — lenta.ru
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