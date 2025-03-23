В России создадут группу для решения вопросов садоводов и огородников

23.03.2025 | 09:01

Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручение сформировать единую межведомственную рабочую группу для решения оперативных вопросов в области огородничества и садоводства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе заседания правкомиссии по вопросам развития садоводства и огородничества обсуждались вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твердых коммунальных отходов и водоснабжения.

Как указал вице-премьер, сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов россиян, поскольку на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию - это еще и место проживания граждан.

Помимо этого, на заседании был затронут вопрос использования портала госуслуг, в том числе для проведения голосований занимающихся огородничеством и садоводством жителей страны.

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