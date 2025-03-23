Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

23.03.2025 | 11:32

Мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Как пишет источник со ссылкой на соцсети, неизвестный, которому на вид 40-45 лет, скончался еще до приезда скорой помощи.

Его личность пока не установлена.

В региональном Следственном комитете заявили, что проводят процессуальную проверку инцидента в российском городе.

Ранее в Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на нефтезаводе утром 15 марта. Их госпитализировали.