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В стране и мире

В России зафиксировали первый случай опасной болезни вейперов

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У одного из подростков в Томске врачи нашли новое опасное заболевание вейперов EVALI, также называемую «попкорновой болезнью». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации специалистов ведомства, «попкорновая болезнь» представляет собой новую форму бронхита и проявляется в виде воспаления, образования рубцов и сужения бронхиол. Своим названием она обязана тому, что при прослушивании легких пациента врачи слышат звуки, похожие на треск разрывающегося попкорна. Развивается это заболевание из-за употребления курительных смесей, в составе которых присутствует ароматизатор диацетил, опасный при регулярном вдыхании через вейп.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что это один из первых случаев болезни, официально зафиксированных в России. «Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита», - говорится в официальном заявлении.

Специалисты ведомства подчеркнули, что новая болезнь вейперов может привести к ряду серьезных осложнений, включая синдром острой дыхательной недостаточности, смертность от которого составляет 30-50 процентов. Также она повышает риск развития астмы на 30 процентов и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) - на 75 процентов.

Ранее терапевт Кайваан Хан предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки. Он объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.

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Источник — lenta.ru
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