Сетевое издание|18+|Среда|19 мар 2025|11:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

Печать
Telegram

Неизвестные похитили 15-летнюю школьницу в городе Ачинск Красноярского края. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, девочку ищут около 150 правоохранителей и волонтеров.

В полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что та ушла из дома днем накануне, после чего перестала выходить на связь. Немного позже родителям девочки пришло видео, на котором их дочь запечатлена на фоне кладбища.

За подростка требуют выкуп в полмиллиона рублей

На ролике девочка по имени Даша сообщает, что похитители требуют за ее освобождение 500 тысяч рублей. В слезах она просит прощения перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и заявляет, что якобы позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилетов».

Далее она извиняется перед «Вагнером». Видео заканчивается после того, как она говорит, что за ней приехал «дядя Сережа» и забирает ее с собой.

Утром в среду, 19 марта, девочка вновь вышла на связь через похитителей. Появилось видео, на котором она сообщает, что с ней все хорошо и что она очень соскучилась по родителям. В это время она плачет.

«Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала, и моральный ущерб (...) Все условия озвучены родителям», — объявили свои требования похитители. Они находятся в контакте с родителями девочки, однако никаких новых требований не выдвигают.

В деле может быть украинский след

Как сообщает источник RT в правоохранительных органах, у следствия есть несколько версий случившегося. Среди них — украинский след, обман девушки мошенниками и инсценировка похищения ради денег.

На данный момент в квартире девочки ведутся следственные мероприятия. Также силовики общаются с друзьями похищенной. О семье школьницы известно, что она живет в достатке. Ссор между родственниками в последнее время не было.

Приметы похищенной: рост 175 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. Она была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Похитителям несовершеннолетней грозит наказание до 12 лет лишения свободы по части 2 статьи 126 УК России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте