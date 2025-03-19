Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

19.03.2025 | 13:11

Киев после решения российского президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины ударил по пункту перевалки нефти на Кубани. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен после того, как российский лидер принял соответствующее решение, поговорив с президентом США Дональдом Трампом. Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали преднамеренной.

В министерстве добавили, что после атаки ВСУ произошла разгерметизация одного из резервуаров.

Как сообщалось ранее, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта.

Среди практических итогов — то, что Путин поддержал предложения главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.