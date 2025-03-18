В России захотели сузить перечень показаний для проведения аборта

18.03.2025 | 13:40

Минздрав России захотел сузить перечень показаний для проведения аборта. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram.

По данным канала, действующие нормативы будут пересмотрены из-за возросших возможностей медицины по сохранению жизни и матери, и ребенка при ряде патологий.

В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания. Аборты при них предлагается делать только при наличии тяжелых и стойких проявлений - например, при шизофрении.

Ранее депутат Гордумы Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости.

В обоснование своих слов он указал, что «в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие».